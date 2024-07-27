Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр-2024, которая прошла в пятницу в Париже.

«Из того, что я читала о произошедшем, это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники», — цитирует Вяльбе РИА Новости Спорт.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.