Вяльбе назвала Олимпийские игры в Париже убогим зрелищем

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что ее радует решение отказаться от трансляции в стране Олимпиады-2024.

«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

Трехкратная олимпийская чемпионка также заявила, что не будет следить за выступлениями российских спортсменов на Играх.

«Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду», — добавила она.

Ранее Вяльбе неоднократно подчеркивала, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх только с флагом и гимном страны.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Они также не смогут принять участие в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. В список нейтральных спортсменов, аккредитованных на предстоящие Игры, на данный момент вошли 15 россиян.