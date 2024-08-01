Фетисов: «Я не слежу за Олимпиадой и никому не советую. Мне все равно, что там происходит»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» заявил, что не следит за Олимпиадой в Париже.

«Я не слежу за Олимпиадой и никому не советую. Я считаю, что неправильно обсуждать эту тему, потому что нас оттуда изгнали. Не смотрел церемонию открытия. Не буду смотреть церемонию закрытия или любое другое соревнование. Мне все равно, что там происходит», — сказал Фетисов «СЭ».

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.