Фетисов назвал мэра Парижа смелой женщиной после купания в Сене

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов прокомментировал заплыв мэра Парижа Анн Идальго в реке Сене.

«Париж не самый чистый город — это всем известно. Вода в Сене очень грязная, и почистить ее за две недели нереально. Это не фильтр водопроводный поставить.

Мэр Парижа — смелая женщина, раз она на такое решилась. Я слышал, что еще один парень собирается это сделать, ждем теперь, когда он нырнет», — цитирует Фетисова ТАСС.

В субботу, 13 июля, то же самое сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.