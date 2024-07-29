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Париж-2024

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Вячеслав Быков заявил, что его не интересует Олимпиада в Париже

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Экс-главный тренер сборной России по хоккею и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков заявил, что ему не интересна Олимпиада в Париже из-за скандалов и отстранения российских спортсменов от турнира.

«Я не смотрю и не буду следить за событиями Олимпиады. Наших спортсменов не допустили, поэтому интерес пропал. Да и после такого открытия... Скандал, о котором я прочитал из прессы и телевизионных новостей по нашим каналам. Мне не интересно это мероприятие! Становиться соучастником таких событий я не сторонник. Современные идеалы не соответствуют моей жизненной философии. Так что это не мой праздник», — цитирует Быкова Legalbet.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В ходе церемонии открытия Игр была продемонстрирована пародию на роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» с участием переодетых в женскую одежду мужчин. Позже в оргкомитете Олимпиады извинились за «некоторые эпизоды» церемонии открытия.

Источник: Legalbet
Олимпиада
Вячеслав Быков
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