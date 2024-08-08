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Париж-2024

Сегодня, 13:49

Волонтер из России рассказала об отношении к ней на Олимпиаде в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Россиянка Алина Кравчук рассказала, что не сталкивалась с негативным отношением к себе во время работы волонтером на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила. Также не было никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России. У меня были такие же условия работы, как у всех», — приводит слова Кравчук «РБК Спорт».

В мае российские волонтеры написали коллективное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой допустить их на Олимпиаду. Сообщалось, что многие из них получили отказ в допуске «по соображениям безопасности».

Летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: «РБК Спорт»
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