Волонтер из России рассказала об отношении к ней на Олимпиаде в Париже

Россиянка Алина Кравчук рассказала, что не сталкивалась с негативным отношением к себе во время работы волонтером на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила. Также не было никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России. У меня были такие же условия работы, как у всех», — приводит слова Кравчук «РБК Спорт».

В мае российские волонтеры написали коллективное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой допустить их на Олимпиаду. Сообщалось, что многие из них получили отказ в допуске «по соображениям безопасности».

Летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.