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Париж-2024

Сегодня, 16:10

Волочкова — о Чайковском на Олимпиаде в Париже: «Культуру отменить не смогут!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» отреагировала на выступление французской балетной труппы под фрагмент из «Лебединого озера» на Олимпиаде-2024 в перерыве баскетбольного матча США — Сербия.

«Культуру отменить не смогут. Иначе надо говорить, чтобы снимали постановки с российскими композиторами. Они не отменят того, что балет впереди планеты всей. Сама ситуация несправедливая! Надеемся, что все изменится. Такое ощущение, что против России целая коалиция», — сказала Волочкова «СЭ».

В перерыве полуфинала мужского баскетбольного турнира между Сербией и США организаторы представили французскую балетную труппу. Она выступила под композицию русского композитора Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро».

На Олимпиаде в Париже запрещены официальные упоминания России.

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