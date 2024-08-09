Волочкова об Олимпиаде в Париже: «Боятся России, российского флага, профессионализма, спорта и искусства»

Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» высказалась об условиях допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

«Это такая несправедливость. Россия являет собой силу во всем. Как патриот, я в конце своего шоу «Одержимость» выхожу с триколором, я горжусь страной. Спортсмены, как и артисты, являют собой угрозу. Боятся России, российского флага, профессионализма, спорта и искусства. Одно дело политика, другое — когда вся эта несправедливость переносится на спорт и искусство. Это необъяснимо», — сказала Волочкова «СЭ».

На Играх в Париже выступили 15 атлетов из России в нейтральном статусе. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей. Они стали для российских спортсменов единственными в Париже.