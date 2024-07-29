Во Франции восстановили движение поездов после диверсий

Министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет заявил о нормализации движения поездов во Франции после серии поджогов на электросетях.

«Я могу вам это подтвердить. Сегодня утром все поезда ходят, как по восточной линии [так было с субботы], так и по атлантической линии, где вчера движение было уже почти нормализовано. На севере сегодня тоже все нормально», — приводит RTL Today слова Вергриета.

26 июля стало известно, что железнодорожная инфраструктура столицы Франции подверглась массивной атаке в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр. Рядом с путями на скоростных линиях в направлении Атлантики, севера и востока было совершено несколько поджогов.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят с 26 июля по 11 августа.