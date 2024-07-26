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Париж-2024

Сегодня, 10:15

Во Франции сообщили о массивной атаке на железнодорожную инфраструктуру Парижа в день открытия Олимпиады

Алина Савинова
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Железнодорожные пути в Париже.
Фото Global Look Press

Железнодорожная инфраструктура столицы Франции подверглась массивной атаке в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр.

Ранее стало известно, что в Париже нарушено движение скоростных поездов. Из-за отмены и переноса рейсов многие пассажиры не могут покинуть вокзал Монпарнас.

Как сообщили в SNCF, на путях возле коммуны Куртален, по направлению в Эр и Луар, произошел поджог. Местные пожарные бригады выехали на объект и в настоящее время принимают все необходимые меры по устранению возгорания.

«Начались поджоги, чтобы повредить наши объекты. Поезда переводятся на другие пути, но нам придется отменить большую их часть», — говорится в заявлении Национальной компании французских железных дорог.

Также отмечается, что серьезные задержки поездов ожидаются на вокзалах Ле-Мана и Тура.

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск). Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.

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