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Париж-2024

20 июля, 23:41

Во Франции объяснили запрет некоторым журналистам из России освещать Олимпиаду

Алина Савинова
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Олимпийские кольца.
Фото Global Look Press

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

«Мы отказали большому количеству «журналистов», которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности», — цитирует Дарманена ТАСС со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

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Глава МВД также отметил, что в ходе проверки спецслужбами досье в допуске к работе на Олимпиаду и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек. По его словам, потенциальных «шпионов» оказалось менее сотни. Также спецслужбы выявили 19 человек, внесенных в список «Предотвращение радикализации террористической направленности» (FSPRT), и 139 человек из списка людей, представляющих угрозу безопасности государства.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл сообщил, что на Игры продали более 8,8 миллиона билетов.

Источник: ТАСС
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