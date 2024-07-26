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Париж-2024

Сегодня, 16:38

Во Франции начало восстанавливаться движение поездов после серии поджогов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет заявил, что движение скоростных поездов во Франции, прерванное после серии поджогов на электросетях, восстанавливается.

«Движение постепенно восстанавливается, и я хочу поблагодарить работников ремонтных бригад, которые ведут работу с раннего утра», — приводит слова Вергриета TF1.

По словам министра, на атлантическом направлении поездов во второй половине дня возобновится движение порядка трети поездов.

Газета Le Figaro сообщает, что правоохранительные органы приступили к поиску преступников.

26 июля стало известно, что железнодорожная инфраструктура столицы Франции подверглась массивной атаке в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр.

Железнодорожное сообщение во&nbsp;Франции нарушено из-за пожара. Олимпиада пострадала от теракта в первый же день. Железнодорожное сообщение во Франции нарушено из-за поджога

Олимпиада
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