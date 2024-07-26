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Париж-2024

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Власти Франции созывают кризисный штаб после саботажа в день открытия Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Люди на железнодорожной станции Гар де Лилль-Фландр после серии саботажа движения высокоскоростных поездов во Франции.
Фото Reuters

Французские власти приняли решение созвать кризисный штаб после саботажа движения высокоскоростных поездов на ряде линий в день открытия Олимпийских игр-2024, сообщает BFMTV.

По данным источника, исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже.

26 июля стало известно, что железнодорожная инфраструктура Парижа подверглась массивной атаке. Позднее во Франции сообщили о начале восстанавления движения поездов после серии поджогов.

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Олимпиада
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