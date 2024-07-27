Винер прокомментировала инцидент с олимпийским флагом на Играх в Париже: «Это знак»
Винер прокомментировала инцидент с перевернутым олимпийским флагом в Париже
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала знаком перевернутый олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Париже.
«Это знак, что в спортивном мире из-за западных политиков, включая французских, все перевернулось с ног на голову», — приводит ТАСС слова Винер.
Церемония открытия Игр прошла в пятницу, 26 июля, в Париже под проливным дождем. В первые в истории шоу состоялось вне стадиона. Во время церемонии олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде.
Источник: ТАСС
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