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Париж-2024

Сегодня, 17:01

Винер прокомментировала инцидент с олимпийским флагом на Играх в Париже: «Это знак»

Винер прокомментировала инцидент с перевернутым олимпийским флагом в Париже
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Перевернутый флаг Олимпиады.
Фото Reuters

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала знаком перевернутый олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Это знак, что в спортивном мире из-за западных политиков, включая французских, все перевернулось с ног на голову», — приводит ТАСС слова Винер.

Церемония открытия Игр прошла в пятницу, 26 июля, в Париже под проливным дождем. В первые в истории шоу состоялось вне стадиона. Во время церемонии олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде.

Перевернутый флаг Олимпийских игр. Перевернутый МОК и ожидание новых скандалов. Итоги дня открытия Олимпиады-2024 и планы на субботу

Источник: ТАСС
Ирина Винер-Усманова
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