Винер прокомментировала инцидент с олимпийским флагом на Играх в Париже: «Это знак»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала знаком перевернутый олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Это знак, что в спортивном мире из-за западных политиков, включая французских, все перевернулось с ног на голову», — приводит ТАСС слова Винер.

Церемония открытия Игр прошла в пятницу, 26 июля, в Париже под проливным дождем. В первые в истории шоу состоялось вне стадиона. Во время церемонии олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде.