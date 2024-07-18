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Париж-2024

Сегодня, 13:00

Винер поддержала решение не показывать Игры в Париже: «Зачем нам нужна Олимпиада, если там нет России?»

Зарина Халимхонова
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Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала «СЭ» решение российских телеканалов отказаться от трансляции в стране Олимпиады-2024.

«Солидарна со всеми нашими людьми, которые не хотят видеть Олимпиаду без России. Когда-то в своем интервью я сказала то, что говорил наш президент: зачем нам нужен этот мир, если там нет России? Но я перефразировала так: зачем нам нужна Олимпиада, если там нет России?» — сказала Винер «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В Олимпиаде примут участие 15 российских спортсменов: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут) и Евгений Сомов (плавание). Все они будут выступать в нейтральном статусе.

Ирина Винер-Усманова
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