Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 11:07

Видеоролик с основными моментами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с официальных ресурсов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Церемония открытия Олимпиады-2024.
Фото Global Look Press

Ролик с подборкой самых ярких моментов церемонии открытия Олимпийских игр-2024 исчез с официального сайта и оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

При попытке просмотра видео на этих ресурсах появляется черный экран с уведомлением на разных языках мира о его недоступности.

Скриншот YouTube-канала Олимпиады.
Фото Скриншот

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Ее открыл парад атлетов на реке Сена, а завершилось мероприятие выступлением Селин Дион на Эйфелевой башне.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Олимпиада
2
0
Читайте также
Сомов не смог пробиться в финал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде
Дронова и Сырица не завоевали медалей в раздельной гонке на Олимпиаде-2024
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Компания из США отзовет рекламу с Олимпиады после пародии на «Тайную вечерю»

Чесноков рассказал, что думает о церемонии открытия Олимпиады

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости