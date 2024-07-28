Видеоролик с основными моментами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с официальных ресурсов

Ролик с подборкой самых ярких моментов церемонии открытия Олимпийских игр-2024 исчез с официального сайта и оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

При попытке просмотра видео на этих ресурсах появляется черный экран с уведомлением на разных языках мира о его недоступности.

Скриншот YouTube-канала Олимпиады. Фото Скриншот

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Ее открыл парад атлетов на реке Сена, а завершилось мероприятие выступлением Селин Дион на Эйфелевой башне.

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.