Соревнования по велоспорту — маунтинбайку на Олимпиаде пройдут 28 и 29 июля

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В велоспорте будут разыграны два комплекта медалей в маунтинбайке (гонка по пересеченной местности) среди мужчин и женщин. В программе — кросс-кантри. Женский финал пройдет 28 июля, мужской — 29 июля. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание соревнований по велоспорту — маунтинбайку:

28 июля, воскресенье

15:10. Женщины. Кросс-кантри. Финал

29 июля, понедельник

15:10. Мужчины. Кросс-кантри. Финал

Полный календарь соревнований и результаты летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Впервые маунтинбайк был включен в программу Олимпиады на летних в 1996 во время Игр в Атланте.