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Париж-2024

Сегодня, 18:00

Велоспорт — маунтинбайк на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по велоспорту — маунтинбайку на Олимпиаде пройдут 28 и 29 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В велоспорте будут разыграны два комплекта медалей в маунтинбайке (гонка по пересеченной местности) среди мужчин и женщин. В программе — кросс-кантри. Женский финал пройдет 28 июля, мужской — 29 июля. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание соревнований по велоспорту — маунтинбайку:

28 июля, воскресенье

15:10. Женщины. Кросс-кантри. Финал

29 июля, понедельник

15:10. Мужчины. Кросс-кантри. Финал

Полный календарь соревнований и результаты летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Впервые маунтинбайк был включен в программу Олимпиады на летних в 1996 во время Игр в Атланте.

Золотая медаль Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Программа Олимпиады-2024: какие виды спорта и сколько медалей будет разыграно

Велоспорт
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