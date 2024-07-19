Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 18:07

Велогонщик Дмитриев: «Условия допуска на Олимпиаду в Токио были куда более лояльные»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по велоспорту Денис Дмитриев поделился мнением об условиях допуска россиян на Олимпиаду в Париже.

— В Токио условия допуска были куда лояльнее. Даже форма была в цветах триколора, будь то повседневная одежда или велоформа. Нынешние условия и ограничения не соответствуют спортивной этике. Делается все, чтобы отсеять как можно больше сильных спортсменов.

Просматривается политика двойных стандартов. Почему одних спортсменов отстраняют, а других — нет? Хотя они представители одной страны. Почему не отстраняли американцев, когда они вторгались в Ирак, Афганистан? Почему Джейсон Гэтлин бежал стометровку в Рио-де-Жанейро, когда сдал две позитивные допинг-пробы, причем серьезные? Но он признал вину, и его пожалели, — сказал Дмитриев Metaratings.ru.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В четверг МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2024.

Источник: Metaratings.ru
Велоспорт
Денис Дмитриев
1
Читайте также
Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют шикарную свадьбу
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Свищев о запрете украинцам приветствовать россиян на Олимпиаде: «Это нарушения прав человека»
В российском парусном спорте объяснили решение участвовать в международных стартах при условии возвращения флага и гимна
Российского гребца Штыля, получившего нейтральный статус от федерации, не допустили к Олимпиаде
Российских гребцов лишили одной из квот в официальном документе Олимпиады
Всемирный боксерский совет не планирует снимать санкции с россиян
Губерниев: «У сборной России остаются шансы на участие в Олимпиаде-2026»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о показе Олимпиады на сайте МОК: «Это прекрасно. Ужасно, что не покажут по телевидению»

Вяльбе: «Олимпийское перемирие — пустые слова от МОК»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости