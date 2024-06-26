Васильев: «Надо было проводить Олимпиаду в России, а не в каком-то Париже с клопами и крысами»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику в адрес президента Франции Эммануэля Макрона из-за внеочередных выборов в парламент.

«Я считаю, что в данных обстоятельствах нужно было проводить Олимпийские игры в России. Это самое спокойное и благополучное место на планете. Надо было проводить Игры в России, а не в каком-то Париже с клопами, крысами и желтыми жилетами. Никакая страна не проводит спортивные события лучше, чем Россия», — сказал Васильев «СЭ».

26 июня мэр Парижа Анн Идальго обвинила Макрона в том, что он «испортил праздник» Олимпийских игр.

Ранее глава государства объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр (26 июля). По словам Идальго, Макрон рискует, приняв эти решения без обсуждения.