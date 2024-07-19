Васильев: «Российским спортсменам никто не обеспечит безопасность на Олимпиаде»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» рассказал, почему российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Будут ли провокации со стороны Запада? Конечно, будут. Я об этом говорил еще год назад, что есть аргументы, которые говорят, почему не стоит ехать на Олимпиаду. Первое — безопасность. Российским спортсменам никто не обеспечит безопасность. А желающих навредить спортсменам с российским паспортом найдутся. Кто потом будет решать вопросы по вызволению наших соотечественников? Об этом почему-то не думают. Второй аргумент — судейство. В видах спорта, где оценивают соревнования судьи, будет предвзятость. Это нельзя не учитывать. Если они хотят быть униженными, то пусть едут. А они будут унижены. В моем понимании, нет никакого смысла ехать туда. Те, кто туда поедет, должны отдавать себе отчет, с чем они там столкнутся», — сказал Васильев «СЭ».

18 июля МОК опубликовал окончательный список россиян, которые примут участие в Олимпиаде-2024. В него вошли 15 спортсменов: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.