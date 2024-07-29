Валуев: «Никто из наших лидеров не поехал на Олимпийские игры»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал выступление российских спортсменов на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

По словам Валуева, российские спортсмены должны были поехать на Олимпиаду, чтобы побеждать, а не ради участия. Он призвал их не обижаться на общественное восприятие в России в связи с неудачными выступлениями.

«Никто из наших лидеров не поехал на Олимпийские игры, и они правильно сделали. Я перед Играми говорил так: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия — оставим это на совести тех спортсменов, кто поехал на Олимпиаду», — цитирует Валуева РИА «Новости».

МОК допустил до Олимпиады-2024 в Париже 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. 27 июля российский пловец Евгений Сомов не сумел выйти в финал на дистанции 100 метров брассом. Велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом.

Российские теннисисты Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер выбыли из Олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. Также Александрова и Веснина вылетели в первом круге парного женского турнира, а Медведев и Сафиуллин в паре уступили на старте мужского.