Валуев — о Макроне: «Спасает себя. Не до Олимпиады тут»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему президент Франции Эммануэль Макрон решил провести внеочередные выборы в сжатые сроки перед Олимпиадой.

«Он спасает себя. Не до Олимпиады тут. И спасти себя у него получится», — сказал Валуев «СЭ».

В среду, 26 июня, мэр Парижа Анн Идальго обвинила Макрона в том, что он «испортил праздник» Олимпийских игр.

Ранее глава государства объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпиады (26 июля). По словам Идальго, Макрон рискует, приняв эти решения без обсуждения.

Константин Передерий