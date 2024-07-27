Валуев назвал Олимпиаду политическим шоу: «ЛГБТ*-повестка захватила в Европе все, что только можно»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился с «СЭ» мнением об Олимпиаде в Париже.

«Не смотрел открытие Олимпийских Игр. Это не наша Олимпиада! Это не наше мероприятие. Нам там делать нечего абсолютно! По всем тем событиям, которые происходят на Олимпиаде, она еще только начавшись, превратилась не в спортивное мероприятие, а в политическое шоу. ЛГБТ*-повестка захватила в Европе все, что только можно. Даже тут. А МОК Олимпиаду давно рассматривает не в разрезе Олимпийской хартии и спорта, а всего лишь как большое спортивное шоу, на котором необходимо заработать как можно больше денег.

МОК перестал быть организацией, которая продвигает спортивные принципы, принципы мира и всего остального — ради чего вообще спорт и Олимпиада. А все остальное — результат такой повестки и отношения. Это частная вечеринка, где надо зарабатывать деньги. Подождите, сейчас еще допинговые скандалы грянут, будет еще много всего», — сказал Валуев «СЭ».

Игры продлятся до 11 августа.

* ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.