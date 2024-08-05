В трансляции Олимпиады показали флаг России при упоминании рекордов Исинбаевой

Российский флаг снова показали в трансляции Олимпийских игр-2024 в Париже.

Перед стартом соревнований по прыжкам с шестом в трансляции появилась графика с олимпийским и мировым рекордами в дисциплине, оба рекорда принадлежат россиянке Елене Исинбаевой.

Ранее российский флаг уже попадал в трансляцию Олимпиады во время соревнований по плаванию. Тогда на экран вывели графику с мировым рекордом пловчихи Евгении Чикуновой.

При этом российский теннисист Евгений Кафельников, выигравший Олимпиаду в одиночном разряде в 2000 году, во время трансляции на канале Euprosport был отмечен зеленым флагом нейтральных спортсменов с подписью AIN (Athletes Individuels Neutres).