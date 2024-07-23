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Париж-2024

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Постоянный представитель США в ООН Янг призвал к сотрудничеству с Россией в Олимпийском движении

Руслан Минаев
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Постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг считает, что Россия и США должны вернуться к сотрудничеству в олимпийском движении.

В 1990-х Янг был мэром Атланты и принимал участие в подготовке заявки города на проведение Олимпийских игр 1996 года. По его словам, за несколько лет до проведения соревнований 3 тысяч жителей Атланты посетили Россию.

«Это была дружба, развитие, путь к миру. И мне бы хотелось, чтобы мы вернулись к такому партнерству, поскольку оно ведет мир к процветанию», — цитирует Янга РИА «Новости Спорт».

Летние Олимпийские игры 1996 года в Атланте проходили с 19 июля по 4 августа.

Лидером медального зачета стала сборная США — 101 медаль (44 золотых медали, 32 серебра и 25 бронзовых медалей). Сборная России стала второй — 63 медали (26 золотых медалей, 21 серебро и 16 бронз). Третьей — Германия (65 медалей).

Источник: РИА
Олимпиада
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