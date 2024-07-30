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Париж-2024

Сегодня, 12:34

В Сен-Дени с начала Олимпиады в Париже принято пять заявлений о краже

Виктория Кравченко
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В Олимпийской деревне в Сен-Дени с начала Игр принято пять заявлений о кражах, сообщает Le Parisien.

Источник утверждает, что новой жертвой стал тренер австралийской сборной по хоккею на траве Колин Бэтч.

В субботу он подал заявление в полицию о краже из его номера банковской карты и ее мошенническом использовании на сумму около 900 евро. Позже заявление о краже обручального кольца, ожерелья и денег на общую сумму 3 тысячи евро было подано членом сборной Японии по регби.

25 июля сообщалось, что жертвой воров также стал легенда сборной Бразилии и экс-тренер ЦСКА Зико.

Игры продлятся до 11 августа.

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