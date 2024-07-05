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Париж-2024

Сегодня, 14:50

В Париже задержали нескольких человек, готовивших теракты перед Олимпийскими играми

Алина Савинова
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Сотрудники правоохранительных органов Парижа.
Фото Reuters

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании в Париже сотрудниками правоохранительных органов нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в период Олимпийских игр.

Точное количество подозреваемых не называется, однако известно, что они готовили теракты перед Днем взятия Бастилии и началом Олимпиады.

По словам Дарманена, террористическая угроза во Франции остается крайне серьезной.

«В последние дни мы не предавали это огласке, потому что у нас в разгаре избирательная кампания, но мы допрашивали людей, у которых на уме и в планах могли быть теракты», — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Спортсмены разыграют на Играх 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Олимпиада
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