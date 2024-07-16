В Париже выявили высокое загрязнение воздуха перед стартом Олимпийских игр

Исследование национальной ассоциации по улучшению качества воздуха Respire показало, что пробы воздуха возле спортивных объектов в преддверии Олимпийских игр в Париже выявили высокий уровень загрязнения, сообщает РИА Новости.

«Почти на всех спортивных площадках в пределах города, включенных в исследование, зафиксировано превышение норм, установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) относительно качества воздуха», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что уровень содержания диоксида азота в районе проведения олимпийского марафона уже в 2023 году в несколько раз превышал установленный ВОЗ порог в 10 мкг/м3. За 2024 год данных пока нет.

В настоящее время шесть объектов получили оценку «удовлетворительно». Качество воздуха достигает оценки «хорошо» только в районе города Гюйанкур в 30 километрах от Парижа. По словам руководителя ассоциации Тони Ренуччи, заниматься спортом в таких условиях очень опасно.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Во время проведения Игр будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.