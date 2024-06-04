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Париж-2024

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В Париже выдворили более 12 тысяч бездомных перед Олимпиадой

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Более 12 тысяч бездомных были выдворены из Парижа и его окрестностей перед Олимпийскими играми-2024, сообщает The Guardian.

По данным источника, среди переселенных лиц оказались просители убежища, а также семьи и дети, находящиеся в уязвимом положении. Кроме того, местная полиция преследует секс-работниц и наркоманов с целью «очистки» города.

Палаточный лагерь бездомных под мостом в&nbsp;Париже. В Париже протестуют против олимпийской социальной чистки. Речь о правах бездомных, мигрантов и проституток

Процесс демонтажа палаточных городов в Париже усилился с апреля прошлого года. За последний год было переселено более 12 тысяч бездомных.

Отмечается, что мэрия Парижа разработала план по предоставлению одной тысячи мест для нужд бездомных, однако он еще не был утвержден.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

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