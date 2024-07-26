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Париж-2024

Сегодня, 13:30

В Париже в день открытия Олимпиады нашли место для размещения протестующих бездомных

Алина Савинова
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Улицы Парижа.
Фото AFP

В Париже, где проходят Олимпийские игры-2024, более 300 бездомных отправили в центры временного размещения, сообщает газета Parisien.

В четверг, 25 июля, стало известно, что сотни людей организовали стихийный протест возле мэрии 18-го округа, требуя предоставить им жилье.

«339 человек семьями и еще 5 не привязанных ни к кому мужчин были направлены в пункты временного размещения в регионе Иль-де-Франс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого на улице осталось еще 120 человек.

Ранее основатель гуманитарной ассоциации Utopia 56 Ян Манзи рассказал, что государство пыталось направить этих людей в регион в течение нескольких месяцев, однако они отказывались, потому что у них своя жизнь в Париже.

В пятницу, 26 июля, в столице Франции пройдет церемония открытия Олимпийских игр-2024. Начало мероприятия — в 20.30 по московскому времени.

Источник: Parisien
Олимпиада
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