В Париже стартовал парад атлетов на реке Сена

В Париже на реке Сена начался парад атлетов на Церемонии открытия Олимпиады-2024.

Парад спортсменов проходит на лодках по 6-километровому маршруту от Аустерлицкого моста до Йенского моста. Первыми были представлены атлеты из Греции, всего будет задействовано 180 лодок.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходит не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро.

Представители России и Белоруссии по решению организаторов не принимают участие в церемонии открытия Игр. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.