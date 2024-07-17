В Париже перед Олимпиадой ликвидировали один из крупнейших лагерей мигрантов

Сегодня, 17 июля, власти Парижа ликвидировали один из крупнейших лагерей мигрантов на окраине города в рамках «социальной чистки». Это сделано в преддверии прибытия гостей Олимпиады, которая стартует в этом месяце.

«Последний лагерь мигрантов в Париже эвакуировали, людей отправили на автобусах либо в регионы, либо во временные структуры в Иль-де-Франс», — сообщил РИА «Новости» источник.

Утром к метро Порт-де-ля-Виллет прибыла полиция и ряды автобусов. На севере Парижа под мостами на канале Сен-Дени живут мигранты.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.