В Париже нарушено движение поездов в день открытия Олимпийских игр-2024

В Париже нарушено движение скоростных поездов из-за акта вандализма в коммуне Куртален, сообщает RMC Sport.

Из-за отмены и переноса рейсов многие пассажиры не могут покинуть вокзал в районе Парижа Монпарнас.

«Ожидаются некоторые отмены и изменения маршрутов, что приведет к увеличению времени в пути. В пятницу утром поезда отправляются с парижского вокзала и прибывают на него с опозданием от получаса до трех часов», — говорится в заявлении железнодорожной компании TER Remi.

Отмечается, что возобновление движения поездов ожидается не ранее понедельника, 29 июля.

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля и начнется в 20.30 (мск). Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.