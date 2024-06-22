В Париже арестовали 19-летнего жителя по подозрению в подготовке терактов на Олимпиаде

Полиция Парижа задержала молодого человека, которого обвиняют в подготовке терактов во время Олимпийских игр 2024 года, сообщает Le Parisien.

Выяснилось, что 19-летний житель является главой преступной ячейки, планировавшей совершить акты агрессии на Олимпиаде по национальному признаку. В пятницу, 21 июня, подростку предъявили обвинение в организации преступного сговора для совершения преступлений, направленных против личности, а также в приобретении и хранении оружия.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 24 июля по 11 августа. Спортсмены на Играх разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Всего во время проведения Олимпийских игр в Париже будет задействовано 36 спортивных объектов. Часть соревнований примут прилегающие к столице Франции департаменты Ле-Ивелин, Сена и Марна, О-де-Сен и Сена-Сен-Дени.