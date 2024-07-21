В оргкомитете Олимпиады в Париже пообещали сделать Сену пригодной для плавания

Глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге рассказал о том, что река Сена в Париже станет безопасной для плавания.

«Река была непригодной для плавания на протяжении ста лет, но благодаря усилиям, которые мы предприняли, после окончания Олимпиады ситуация изменится — в ней смогут плавать абсолютно все. Это тоже важная часть наследия Игр», — приводит слова Эстанге ТАСС.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене. Также поддержать Идальго собирались Макрон, глава МОК Томас Бах и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

В апреле некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупреждала о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. 1 июня стало известно, что в реку из-за поломки систем на насосной станции попало около 50 миллионов литров сточных вод.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.