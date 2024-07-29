В оргкомитете Олимпиады прокомментировали решение о лишении аккредитаций российских журналистов

Директор оргкомитета Олимпиады-2024 по коммуникациям Анн Дешам прокомментировала лишение аккредитаций российских журналистов.

«Мы следуем решению, но мы не участвовали в мотивировочной части. Действительно, есть журналисты, которые получили копию такого решения», — цитирует Дешам ТАСС.

В воскресенье, 28 июля, стало известно, что оргкомитет отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС. Трое из них освещали церемонию открытия Олимпиады и несколько соревнований.

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