В оргкомитете Олимпиады-2024 объяснили, почему не допустили волонтеров из России

Глава оргкомитета парижской Олимпиады Тони Эстанге заявил, что российские волонтеры получили отказ в аккредитации на Игры по решению французских властей из соображений безопасности, в оргкомитете Игр в их отношении не было дискриминации.

«Мы запустили волонтерскую программу по всему миру. Благодаря этому у нас есть волонтеры из 155 стран. Конечно, власти Франции контролируют процесс. Каждый волонтер, будь он французом или иностранцем, проходил проверку службами безопасности. Но в у нас нет дискриминации по национальному признаку волонтеров. Просто из соображений безопасности некоторые из заявок не были одобрены», — цитирует Эстанге ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что на Олимпиаде в Париже выступят 15 российских спортсменов, которые заявлены в нейтральном статусе.