В Москве вывесили баннер с перевернутыми олимпийскими кольцами

В столице России появился баннер с перевернутым олимпийским флагом, высмеивающий ошибку организаторов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Полотно с надписью «Победа будет за нами» вывесили на Варшавском шоссе в Москве.

Церемония открытия Игр-2024 прошла 26 июля в Париже под проливным дождем. В первые в истории шоу состоялось вне стадиона. Во время церемонии олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде.

Олимпиада в столице Франции завершится 11 августа. В соревнованиях принимают участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.