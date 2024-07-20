В МОК заявили, что олимпийское перемирие в большей степени является символическим актом

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс отметил, что организация не настолько наивна, чтобы рассчитывать на прекращение всех конфликтов на планете на время Олимпиады в Париже.

Ранее МОК объявил об олимпийском перемирии. Оно начинается за семь дней до открытия Олимпиады и завершается на седьмой день после ее закрытия.

«К сожалению, в нашем мире идут от 20 до 30 войн и конфликтов — и в Африке, и в Азии, и в Европе. Мы не наивны и не надеемся, что олимпийское перемирие приведет к тому, что они все прекратят огонь, но мы выступаем за культурный мир, мы на Олимпиаде показываем, как нации могут мирно сосуществовать. Олимпийское перемирие является скорее символическим актом», — цитирует Адамса РИА Новости.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. По словам спортивного директора Международного олимпийского комитета Кита Макконнелла, на Игры продали более 8,8 миллиона билетов.

Россияне смогут выступить на Играх только в индивидуальных дисциплинах без использования национальной символики. Они не примут участия в церемонии открытия, а также их награды не будут отображаться в медальной таблице.