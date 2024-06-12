В МОК связали публикации плаката с Исинбаевой с обвинениями Microsoft в адрес России

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали появление плаката с российской легкоатлеткой Еленой Исинбаевой перед Олимпиадой-2024 в Париже.

«Похоже, что это часть кампании по дезинформации против Олимпийских игр в Париже в 2024 году и МОК», — цитирует ТАСС заявление организации, которое сопровождается ссылкой на доклад Microsoft.

В июне центр анализа угроз компании Microsoft опубликовал исследование, в котором обвинил «русских хакеров» во вредоносной деятельности против Олимпиады в Париже и Международного олимпийского комитета (МОК).

8 июня во Франции заметили рекламу, на которой изображена Исинбаева с российским флагом.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.