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Париж-2024

Сегодня, 18:26

В МОК объяснили бездействие в конфликте НОК Израиля и Палестины уходом от политики

Сергей Разин
корреспондент
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В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, почему не вмешиваются в конфликт между Национальными олимпийскими комитетами Израиля и Палестины.

«В мире, в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпийских играх в Париже. Наша профессия — спорт, мы уходим от политики», — приводит ТАСС слова представителя МОК Марка Адамса.

Ранее НОК Палестины обратился к главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. Без флага и гимна РФ в качестве нейтральных спортсменов на Играх в Париже выступают 15 россиян.

Источник: ТАСС
МОК
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