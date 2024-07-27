В МОК извинились за ошибочное название южнокорейской делегации на открытии Олимпиады в Париже

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовала извинения за ошибочное название Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Во время парада атлетов из Южной Кореи ошибочно представили как КНДР.

«Мы хотели бы принести глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской делегации во время церемонии открытия», — говорится в заявлении МОК в официальных корейскоязычных соцсетях.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.