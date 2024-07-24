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Париж-2024

Сегодня, 20:11

В Кремле жестко осудили отказ российским журналистам в работе на Олимпиаде

Сергей Разин
корреспондент
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Фото Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ российским журналистам в аккредитации на Олимпийские игры в Париже.

«Это можно только осудить. Осудить достаточно жестко. Это красноречиво характеризует отношение французских властей к нашим людям», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Журналистов и&nbsp;волонтеров из&nbsp;России не&nbsp;пускают на&nbsp;Игры в&nbsp;Париже. «Отказ получили 4340 человек». Накануне Олимпиады Франция устроила охоту на «российских агентов влияния»

Ранее стало известно, что оргкомитет Игр отказал некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпиаду-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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