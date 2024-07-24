В Кремле жестко осудили отказ российским журналистам в работе на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ российским журналистам в аккредитации на Олимпийские игры в Париже.

«Это можно только осудить. Осудить достаточно жестко. Это красноречиво характеризует отношение французских властей к нашим людям», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что оргкомитет Игр отказал некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпиаду-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.