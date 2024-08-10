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Париж-2024

Сегодня, 14:25

Свищев: «Олимпийские игры в Париже войдут в историю как пример того, как их нельзя проводить»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, какой след в истории оставит парижская Олимпиада.

«Олимпийские игры в Париже войдут в историю, это факт. Но, к сожалению, они войдут в историю не как соревнование, на которое нужно равняться, и стремиться. А как пример того, как нельзя их проводить. Это в чистом виде безобразие», — сказал Свищев «СЭ».

Олимпиада в Париже завершится 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
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