Свищев: «Олимпийские игры в Париже войдут в историю как пример того, как их нельзя проводить»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, какой след в истории оставит парижская Олимпиада.

«Олимпийские игры в Париже войдут в историю, это факт. Но, к сожалению, они войдут в историю не как соревнование, на которое нужно равняться, и стремиться. А как пример того, как нельзя их проводить. Это в чистом виде безобразие», — сказал Свищев «СЭ».

Олимпиада в Париже завершится 11 августа 2024 года.