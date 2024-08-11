В Госдуме поддержали инициативу корреспондентов «СЭ» повесить российский флаг на Эйфелеву башню в день закрытия Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала инициативу корреспондентов «СЭ» повесить российский флаг на Эйфелеву башню в день церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

«Неприятно, что мы должны это делать. Мы самодостаточные сами по себе. Журналисты понимают, что Олимпиада уже закончилась. Если бы они сделали это раньше, то их бы лишили аккредитация или были применены санкции. Сейчас все спокойней. Надо же довести до такой степени, чтобы мы таким образом позиционировались. Хотелось бы, чтобы все это было на открытии Олимпиады и всей страной. Журналисты сделали свою церемонию закрытия. Это правильно. Но если бы они сделали это раньше, то инцидент бы не понравился организаторам», — сказала Журова «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершаются 11 августа.