Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 18:54

Журова — о словах гребчихи Ромасенко: «Спортсмен может чувствовать, что AIN — это патриотично, но россияне так не считают»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова российской гребчихи Олеси Ромасенко о том, что выступать на Олимпиаде в Париже под статусом AIN - это патриотично.

«Весь мир все равно понимает, что AIN — это не Россия. Каждый спортсмен может чувствовать, что это патриотично — но люди, которые живут в России, так не считают. МОК сделал этот статус, чтобы нас рассорить. Скажешь, что это патриотично — одна часть людей будет обвинять тебя, что ты неправильно говоришь. Не скажешь, что это непатриотично — другая часть. И спортсмены — такие же заложники этой ситуации.

Чем больше мы эту тему обсуждаем, тем больше это на радость МОК. Они сами сказали, что это не спортсмены из России. Это никто, трижды никто: нейтральные, индивидуальные, с точки зрения страны. Так, они спортсмены. Но страны у них в этой ситуации, к сожалению, нет. МОК не разрешил им использовать страну», — сказала Журова «СЭ».

Ромасенко выбыла из борьбы на Олимпиаде в Париже на стадии четвертьфинала. Она выступала на дистанции 200 м на каноэ.

Константин Передерий

Олимпиада
Олеся Ромасенко
Светлана Журова
23
Читайте также
Дэвиду Линчу диагностировали неизлечимую болезнь
Бобровский признан лучшим хоккеистом России прошлого сезона
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волонтер из России рассказала об отношении к ней на Олимпиаде в Париже

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 8 августа
Новости
RSS RSS
Все новости