Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 17:37

Журова ответила Губерниеву на слова о неспортивной России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Светлана Журова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова тележурналиста и блогера Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной.

«Дмитрий, как всегда, может быть крайне жесток в своих оценках. Я не спортивными нас не назову. Мы любим спорт, и у нас этому уделяется большое внимание», — приводит слова Журовой «Лента.ру».

В то же время чиновница призвала развивать внутренние соревнования, чтобы они конкурировали в зрительском интересе с общемировыми. По словам Журовой, начать необходимо с фигурного катания и художественной гимнастики, в которых россияне часто добиваются успехов.

Олимпийские игры-2024 в Париже проводятся с 26 июля по 11 августа. На турнире выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Источник: «Лента.ру»
Дмитрий Губерниев
Светлана Журова
70
10
Читайте также
Названы главные влюбленные пары спортсменов на Олимпиаде в Париже
14-летняя японская скейтбордистка выиграла золото Олимпиады-2024
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Россияне на Олимпиаде в Париже: кто из спортсменов участвует в Играх-2024
МОК планирует вручить перераспределенные решением CAS медали на Олимпийских играх в Париже
ISU поприветствовал решение CAS по апелляции россиян на лишение золота Олимпиады-2022
ОКР опубликовал заявление после решения CAS отклонить апелляции россиян на золото Олимпиады-2022
ФФККР разочарована решением CAS отклонить апелляции на лишение россиян золота Олимпиады-2022
CAS отклонил апелляции россиян на лишение золота командного турнира Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 29 июля — Китай вышел на первое место

Валуев: «Никто из наших лидеров не поехал на Олимпийские игры»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости