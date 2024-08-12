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Париж-2024

Сегодня, 18:36

В Госдуме отреагировали на появление полотна с российским и сербским флагами на Олимпиаде

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» оценил поступок сербских болельщиков, вывесивших большое полотно из флагов двух государств: Сербии и России.

«Появление на трибунах такого симбиоза наших флагов говорит о том, что дружба между нашими народами, которая длится столетиями, будет продолжаться и дальше. Они понимают, что сейчас Россия в сложном положении и вспоминают те времена, когда Россия протягивала руку помощи сербским друзьям. Огромный респект, уважение сербским болельщикам. Это точно не забудется нашими болельщиками и спортсменами», — сказал Свищев «СЭ».

Болельщики сборной Сербии после финального матча Олимпиады по водному поло вывесили на трибуне большое полотно из флагов двух государств: Сербии и России.

В воскресенье, 11 августа, мужская сборная Сербии победила в рещающем матче Игр-2024 в Париже команду Хорватии со счетом 13:11. Сербы в 3-й раз подряд стали олимпийскими чемпионами в данном виде спорта.

Константин Передерий

Олимпиада
Дмитрий Свищев
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