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Париж-2024

Сегодня, 14:55

В Госдуме РФ назвали спорным решение о выплате денег спортсменам, отказавшимся от участия в Олимпиаде

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение властей Крыма выплатить 1 миллион рублей спортсменам, которые отказались от участия в Олимпийских играх.

«Мы все привыкли, что спортсменов мотивируют за удачные выступления на тех или иных соревнованиях призовыми, зарплатами, контрактами от спонсоров. И это решение тоже своего рода поощрение для спортсменов, которые отказались от Олимпиады. Но для меня оно спорное и непонятное. Думаю, что есть другие формы мотивации. Мы должны сделать все, чтобы наши спортсмены минимально чувствовали на себе проблемы, которые существуют в санкционных условиях», — сказал Свищев «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошел квалификацию в своих видах спорта.

Софья Грецкая

Олимпиада
Дмитрий Свищев
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