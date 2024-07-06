Украина требует от МОК аннулировать приглашение на Олимпиаду для девяти россиян

Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в МОК, в котором требуют сокращения списка атлетов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Парижа-2024.

По мнению украинской стороны, 9 из 22 россиян и 5 из 16 белорусов, преодолевших фильтр комиссии МОК по допуску, не должны ехать на Игры, поскольку не отвечают критериям нейтрального статуса. Претензии в основном связаны с участием спортсменов в якобы «политизированных» турнирах и «лайках» в социальных сетях.

Из россиян в «украинский список» входят Анжела Бладцева (прыжки на батуте), борцы Начын Монгуш, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева, а также каноист Алексей Коровашков. Также почему-то упомнянут каноист Иван Штыль, хотя его нет в документе МОК.

Согласно критериям МОК, опубликованным в марте 2024 года, на Игры-2024 могут быть приглашены только атлеты, «которые не предприняли никаких действий против миротворческой миссии олимпийского движения, активно поддерживая конфликт на Украине». На любом официальном мероприятии или в средствах массовой информации (включая интервью, посты и репосты в социальных сетях) до, во время и после Олимпиады-2024 индивидуальные нейтральные спортсмены должны воздерживаться от любой деятельности или общения, связанного с национальными символами Российской Федерации, Белоруссии, их НОК и национальных федераций, или с символами, ассоциирующимися с поддержкой конфликта на Украине (включая «Z», георгиевские цвета, любой другой военный брендинг и лозунги).

До Игр не допускаются спортсмены, заключившие контракты с российскими или белорусскими военными структурами или органами национальной безопасности. Исходя из этих критериев МОК уже отверг кандидатуры 28 спортсменов из России. Ранее руководство международного олимпийского комитета предлагало украинским спортсменам следить за российскими коллегами в социальных сетях.